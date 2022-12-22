Новая версия «Москвича» будет представлена в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой. Со следующего года продажи модели планируется открыть в Москве и Центральном федеральном округе.

«Мы завершили отбор заявок и выбрали дилерские центры в столице, которые на первом этапе будут продавать автомобили в Москве. В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России. Первой моделью станет кроссовер «Москвич 3», который пополнит парки такси и каршеринга», — сообщает телеграм-канал производителя.

Возрожденная советская марка собирается на бывшем заводе Renault и является лицензионной копией китайских автомобилей JAC JS4 в бензиновой и электрической версиях.