Такую рекомендацию жителям Каменского района и мкр.Заводского дают в УРВС – организации, отвечающей за водоснабжение.

Передать показания водомеров, расположенных квартирах и в частных домах, следует до 25 декабря любым из следующих способов:

по телефонам филиала «Каменского», расположенного в пос. Глубоком на ул. Артема, 176 8 (86365) 9-57-10, 8 (86365) 9-54-70,

по электронной почте [email protected]

в личном кабинете «ИВЦ ЖКХ» на сайте www.rostov-zkh.ru

Необходимость сообщать свежие данные водомеров в филиал «Каменский» ГУП РО «УРСВ» возникла в связи с тем, что в декабре потребители получили квитанции за услуги водоснабжения и водоотведения нового образца. Печатает их теперь не УРСВ, а «Информационно-вычислительный центр ЖКХ». Поэтому в квитанциях некоторых абонентов были указаны неточные данные, зачастую начисление платы было сделано по среднему объему потребления.