На этой неделе на стройплощадке школы в х. Старая Станица начали устанавливать фонарные столбы — опоры уличного освещения.

Всего на территории школьного двора планируется установить 88 опор с 95 светильниками.

Параллельно подрядчик ООО «Билд» продолжает работы по утеплению фасада здания, сооружению ограждения кровли, возведению стен переходных галерей между блоками и стен блока «Г».

Напомним, ранее в зданиях школы начали устанавливать грузовые и пассажирские лифты, а также отопительные котлы.

Как ранее сообщалось, стройка самой большой школы в Каменском районе, рассчитанной на 1000 учеников, должна завершиться в начале 2023 года.