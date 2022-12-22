Госдума окончательно приняла законопроект о такси, он предполагает экзамены для водителей на знание города, а также запрет на работу при трех штрафах.

Сам законопроект на протяжении нескольких лет неоднократно переписывался, и теперь в нем появились новые правила для водителей, таксопарков и агрегаторов.

Вот основные тезисы:

работать в такси теперь можно самозанятым,

нельзя работать в такси с непогашенными судимостями по тяжелым статьям,

машины такси обязаны быть с шашечками на кузове и фонарем на крыше,

будут созданы реестры такси, а перевозчики обязаны вести журнал заказов и хранить данные там не менее 6 месяцев,

в случае непредвиденных обстоятельств, например ДТП, пассажирам выплатят компенсацию со стороны водителя, таксопарка или агрегатора.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.