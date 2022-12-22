Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Госдума приняла закон о такси
Фото: obindex.ru

власть

Госдума приняла закон о такси

Опубликовано

Госдума окончательно приняла законопроект о такси, он предполагает экзамены для водителей на знание города, а также запрет на работу при трех штрафах. 

Сам законопроект на протяжении нескольких лет неоднократно переписывался, и теперь в нем появились новые правила для водителей, таксопарков и агрегаторов. 

Вот основные тезисы:

  • работать в такси теперь можно самозанятым,
  • нельзя работать в такси с непогашенными судимостями по тяжелым статьям,
  • машины такси обязаны быть с шашечками на кузове и фонарем на крыше,
  • будут созданы реестры такси, а перевозчики обязаны вести журнал заказов и хранить данные там не менее 6 месяцев,
  • в случае непредвиденных обстоятельств, например ДТП, пассажирам выплатят компенсацию со стороны водителя, таксопарка или агрегатора.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Похожие темы:

Другое в рубрике власть

Вверх