Данные опроса касаемо предстоящих праздников опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным, в этом году 80% россиян планируют встречать Новый год дома, показатель остается высоким во всех демографических группах. Собираются в гости 6%, еще 3% — на дачу. Также исследование показало, что три главных составляющих Нового года для россиян — это семья, близкие люди рядом (38%), нарядная елка (23%) и застолье (18%). Женщины говорят о семье несколько чаще, чем мужчины (41% vs. 35), показатель выше также среди молодых россиян 18 — 24 лет (43%). Среди других составляющих Нового года наши сограждане называли подарки (11%), общение и встречи с друзьями, близкими, поход в гости (7%), салюты и фейерверки (5%), по 4% указали оливье и выступление президента.

Топ самых популярных подарков в этом году составили конфеты, спиртные напитки, деликатесы (25%), парфюмерия, косметика, бижутерия (19%), сувениры (19%), игрушки (18%) и деньги (15%).

Отметим, что в опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.