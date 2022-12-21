В преддверии новогодних праздников активизируется торговля пиротехникой и праздничной атрибутикой.

Административная инспекция Ростовской области предупреждает об ответственности за осуществление торговли в неустановленных для этих целей местах.

Если торговца поймают за руку, то можно смело открывать кошелек для штрафов: для физлиц – в размере от 3000 до 4000 рублей, для должностных лиц – от 20 000 до 30 000 рублей, для юрлиц – от 60 000 до 80 000 рублей.