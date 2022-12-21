Аукцион на содержание автомобильных дорог в мкр. Лиховском объявлен на сайте «Госзакупок». Из них 5,3 млн запланированы на 2023 год, 6,2 млн – на 2024-й.

Заказчиком выступает департамент строительства и ЖКХ Каменска-Шахтинского. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 26 декабря.

Напомним, что параллельно также разыгрываются деньги на содержание дорог в Каменске-Шахтинском и мкр. Заводском, но сумма значительно больше – 115 млн руб.