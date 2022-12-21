Он заявил, что принятые в Ростовской области ограничительные меры в сфере транспорта вынужденные.

«Делаем это, опираясь на полномочия, которые своим указом от 19 октября дал регионам глава государства», – подчеркнул губернатор.

С 22 декабря в Ростовской области вводится:

запрет на использование беспилотников (исключение — для ряда государственных ведомств);

ограничение на выезд с территории Ростовской области через автомобильный пункт пропуска «Весело-Вознесенский» для грузовиков с грузоподъемностью свыше 3,5 тонны (запрет не коснется спецтранспорта, транспорта, следующего в Крым, задействованного в восстановлении новых субъектов России, перевозящего грузы для создания системы фортификационных сооружений, решения задач СВО и др.);

ограничение на въезд в Ростов-на-Дону большегрузов грузоподъемностью свыше 12 тонн (запрет не коснется грузовиков с пунктом прибытия – Ростов).

Также глава региона подчеркнул: «Меры по беспилотникам пояснения, думаю, не требуют. По большегрузам ограничения вводятся, чтобы убрать их транзит через и без того загруженные дороги Ростова, а также, чтобы перенаправить потоки, идущие сейчас через Весело-Вознесенку на другие автомобильные пункты пропуска – Матвеево-Курган и Куйбышево. Рассчитываю, что ГИБДД отработает слаженно, четко отрегулировав транспортные потоки».