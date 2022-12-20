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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Жителю Каменского района присвоено звание за лозоплетение
Фото: МУК КР «МЦБ» Красновский отдел.

культура

Жителю Каменского района присвоено звание за лозоплетение

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Глава региона В. Голубев подписал распоряжение о присвоении звания «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона».

Как сообщает региональная пресс-служба, звание присвоено пяти специалистам. В их числе житель Красновки мастер традиционных ремесел (лозоплетение) Владимир Лютов.
Отметим, что решение об учреждении звания было принято губернатором в 2019 году. Его получают ремесленники, постоянно проживающие в Ростовской области, владеющие мастерством изготовления изделий декоративно-прикладного искусства в традициях народного искусства Донского края.

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