Глава региона В. Голубев подписал распоряжение о присвоении звания «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона».

Как сообщает региональная пресс-служба, звание присвоено пяти специалистам. В их числе житель Красновки мастер традиционных ремесел (лозоплетение) Владимир Лютов.

Отметим, что решение об учреждении звания было принято губернатором в 2019 году. Его получают ремесленники, постоянно проживающие в Ростовской области, владеющие мастерством изготовления изделий декоративно-прикладного искусства в традициях народного искусства Донского края.