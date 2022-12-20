анонс номера
Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 51-го выпуска «ПИКа» от 21 декабря 2022 года.
Читайте в номере:
- Донец на высоте. Уровень воды в Донце для декабря рекордно высокий. В городе появилась версия: уровень воды сохраняют высоким искусственно — для замедления течения с опасной стороны. Мы попытались проверить эти предположения у компетентных специалистов. »2-3
- Депутаты отказались одобрить бюджет Каменска. »5
- Суд вернул каменчанам электричество. Купля-продажа каменских подстанций признана недействительной. »3
- 33-ю школу сносят, но выпускники встретятся. После новости о продаже земли и развалин родной школы бывшие ученики решили навестить свою первую учительницу. »6-7
- Опасность ниже пояса. Сегодня мало кто может похвастать здоровым кишечником. Питание, образ жизни способствуют возникновению многочисленных недугов в этой сфере, самым страшным из которых является рак. Консультацию ведет доктор Сукач. »12-13
- «Тебя хотят убить твои друзья». По восемь лет колонии дали двум жителям Каменского района за попытку организовать убийство. »12-13
- Бесплатно ехать или деньги. Льготникам Дона разрешили выбирать. »4
- Жить было труднее, но гуляли веселее. Так вспоминают встречу Нового года каменчане, чья молодость пришлась на 1991-1992 годы — время превращения нашей страны из СССР в Российскую Федерацию. Позволим и мы себе вспомнить, как мы встречали Новый год 30 лет назад — в 1992-м. »14, 15