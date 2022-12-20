В ближайшие дни продукты, одежда и теплые поздравления от школьников будут доставлены военнослужащим специальной военной операции.

Ученики и учителя школы № 3, которая носит статус казачьей, приняли участие в благотворительной акции «Мы вместе, дети» по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих казачьих подразделений, участвующих в СВО. Юные казаки собрали для наших бойцов продукты питания, а также необходимую нательную одежду, передали напутственные пожелания и поздравления с приближающимися праздниками.

Гуманитарка передана казакам Окружной станицы Каменской для пополнения большого основного гуманитарного конвоя, который в ближайшее дни будет доставлен прямо на передовую нашим землякам.

Стоит отметить, что школа уже не в первый раз участвует в сборе гуманитарки для солдат.

По информации первого заместителя атамана города Валерия Золотова.