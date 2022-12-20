Сильнейшая любительская команда Юга России ФК «Строитель» из-за неудобной логистики переездов в 2023 году может заявиться на турнир III дивизиона в межрегиональное футбольное объединение (МРО) Центр (Воронеж) и уйти из ЮФО-СКФО.

Об этом сообщает footballufo.ru со ссылкой на руководителя клуба Андрея Новойдарского.

По словам А. Новойдарского, команде с точки зрения затрат выгоднее выступать в соседней зоне Центр, а не совершать далекие переезды на гостевые игры в населенные пункты далекого Северного Кавказа. К примеру, путь до Махачкалы составляет 1500 км в одну сторону, до Дербента – 1160 км, а до Воронежа – 430 км.

Однако то, как команда осуществит переход, во многом зависит от чиновников Российского футбольного союза (РФС).

Также в интервью footballufo.ru А. Новойдарский признался, что у команды есть перспектива выступления во 2-й лиге первенства России, но в случае, если опять же помогут чиновники. Коллаборация предполагает: сообщество предпринимателей помогает восстановить стадион в Каменске-Шахтинском, а администрация помогает выйти команде на профессиональный уровень.

Как отмечается в телеграм-канале «Футбол ЮФО-СКФО», прецедент уже есть, когда команда выступает не в своем межрегиональном футбольном объединении, – это «Ротор» из Волгограда.

Напомним, команда «Строитель» в 2022 г. стала победителем Кубка губернатора в чемпионате Ростовской области среди команд высшей лиги, а также Лиги чемпионов Южного и Северо-Кавказского округов.