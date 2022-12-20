Публичное осквернение георгиевской ленты влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ — уголовную либо административную.

Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы 20 декабря.

Согласно действующему законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы юрлицу грозит штраф от 3 млн до 5 млн руб. с конфискацией или без таковой, физлицу — в размере до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом от 2 до 5 млн руб. или лишением свободы на срок до пяти лет.