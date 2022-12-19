Несмотря на стремительное распространение ОРВИ и гриппа в России, Роспотребнадзор не планирует вводить QR-коды. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», – говорится в публикации.

Напомним, в большинстве регионов сегодня доминирует вирус так называемого свиного гриппа А (H1N1), известный по эпидемии в 2009 году. В этой связи, а также с возрастающей заболеваемостью ОРВИ медики настоятельно рекомендуют надевать в общественных местах маски и тщательно мыть руки. В группе риска находятся дети и пожилые люди, беременные, сотрудники медицинских учреждений и страдающие хроническими заболеваниями.