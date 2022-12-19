Все экспонаты, а их в коллекции более двухсот, эксклюзивны, ручной работы. Многие прибыли к нам из Ростова. Изготовили их мастера-кукольники из Ростова, Сальска, Воронежа, Новочеркасска, Каменска-Шахтинского.

На выставке представлены самые разнообразные куклы, выполненные в разных техниках: механические, фарфоровые, из ваты, вязанные, тканевые, деревянные, чулочные, меховые и т. д. Все они очень разные, есть на что полюбоваться или подсмотреть творческие идеи. На выставке вы увидите неукротимую Анжелику, персонажей средневековья, античную куклу, разного рода обереги, крупянички, животных, военную технику и кукольную мебель. Стоимость некоторых персонажей превышает 100 тыс. рублей. Также в числе экспонатов новогодние елочки, символы года, современные и старинные новогодние открытки. Для любителей селфи оборудовали яркую фотозону.

Фишка новой выставки – понравившуюся куклу вы можете приобрести в подарок, предварительно созвонившись с автором (к каждому экспонату прилагаются телефоны). остается добавить, что посмотреть коллекцию кукол можно до 15 января.