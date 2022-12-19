Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Уровни воды в Северском Донце обновили исторические максимумы

общество

Уровни воды в Северском Донце обновили исторические максимумы

Опубликовано

На прошлой неделе гидрографический пост Каменска-Шахтинского трижды зафиксировал превышение максимальных значений за всю историю наблюдений — произошло это 12, 13 и 14 декабря.

Причем, средний многолетний уровень 13 и 14 декабря был превышен почти в 2 раза.
Вчера ,18 декабря, уровень воды так же подобрался к верхней границе значений.

Северский Донец входит в Донской бассейновый округ и является крупнейшим притоком реки Дон в нижнем течении; посты наблюдений расположены в Каменске-Шахтинском и Белой Калитве, Ростовская область.

Уровни воды в Северском Донце обновили исторические максимумы
Графика: ИАЦ Регистра и кадастра gis.vodinfo.

Похожие темы:,

Другое в рубрике общество

Вверх