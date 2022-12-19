На прошлой неделе гидрографический пост Каменска-Шахтинского трижды зафиксировал превышение максимальных значений за всю историю наблюдений — произошло это 12, 13 и 14 декабря.

Причем, средний многолетний уровень 13 и 14 декабря был превышен почти в 2 раза.

Вчера ,18 декабря, уровень воды так же подобрался к верхней границе значений.

Северский Донец входит в Донской бассейновый округ и является крупнейшим притоком реки Дон в нижнем течении; посты наблюдений расположены в Каменске-Шахтинском и Белой Калитве, Ростовская область.