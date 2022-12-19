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Правительство России утвердило ряд мер социальной поддержки
Кто и на какие суммы может рассчитывать в следующем году, сообщили 19 декабря на совещании педседателя правительства РФ Михаила Мишустин с вице-премьерами.
Помощь будет доступна нуждающимся семьям с детьми всех возрастов.
«С 1 января 2023 года запускаем для них единое ежемесячное пособие, оно объединит целый ряд мер социальной защиты, в том числе выплаты в связи с рождением и усыновлением ребенка по достижении до трех лет, также от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. Также его получат и беременные женщины с низкими доходами. В каждом случае с учетом индивидуального материального положения. Поддержку получат родители порядка 10 млн детей», – сообщил Мишустин.
Зампредседателя Татьяна Голикова обозначила условия для получения поддержки:
- это единые правила предоставления пособия во всех регионах страны. Пособие будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости;
- размер пособия будет дифференцирован 50, 75 или 100% детского прожиточного минимума в регионе в зависимости от финансового положения семьи. В среднем по стране в 2023 г. это 7, 10,5 или 14 тыс. руб.;
- семья с низкими доходами сможет получать пособие на каждого ребенка в семье вне зависимости от очередности рождения;
- увеличивается размер выплат для беременных женщин. В среднем по стране размер выплат составит порядка 16 тыс. руб.;
- дополнительно устанавливается возможность получать выплату одного прожиточного минимума на ребенка из материнского капитала на каждого ребенка вне зависимости от очередности рождения без комплексной оценки нуждаемости, семьям с доходами ниже двух ПМ на каждого человека. Размер ежемесячных выплат в данном случае составит 28 тыс. руб.;
- пособие будет выплачиваться по принципу одного окна в соцфонде РФ. Для получения единого пособия достаточно будет подать одно заявление в электронном виде на «Госуслугах». Заявление можно заполнять с 28 декабря текущего года. В январе все заполненные заявления будут переданы в Соцфонд. В бумажном виде можно подать в клиентские службы Соцфонда или МФЦ с 9 января. Первые выплаты начнут поступать уже во второй половине января.
- граждане, у которых дети родились до 1 января 2023 года, смогут самостоятельно решить сохранить право на имеющиеся формы поддержки или перейти на единое пособие.