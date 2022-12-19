Кто и на какие суммы может рассчитывать в следующем году, сообщили 19 декабря на совещании педседателя правительства РФ Михаила Мишустин с вице-премьерами.

Помощь будет доступна нуждающимся семьям с детьми всех возрастов.

«С 1 января 2023 года запускаем для них единое ежемесячное пособие, оно объединит целый ряд мер социальной защиты, в том числе выплаты в связи с рождением и усыновлением ребенка по достижении до трех лет, также от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. Также его получат и беременные женщины с низкими доходами. В каждом случае с учетом индивидуального материального положения. Поддержку получат родители порядка 10 млн детей», – сообщил Мишустин.

Зампредседателя Татьяна Голикова обозначила условия для получения поддержки: