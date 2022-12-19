Москву засыпало снегом. Утром 19 декабря в столице высота сугробов достигала 34 см. С начала декабря там регулярно шли обильные снегопады. За это время выпало 2,5 месячной нормы осадков.

Снегопад быстро открыл для людей возможность заработать. Телеграм-канал «Московские новости» рассказывает про новую столичную услугу – утреннее откапывание машин. Умельцы отделяют транспорт от снега по цене от 3 до 10 тысяч рублей. Самые хлопотливые даже обещают поработать щеткой.

Кто знает, может, и у нас приживется новая услуга – синоптики обещают, что в среду и на Каменск упадут несколько снежинок.