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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В администрации Каменска произошли кардинальные перемены

власть

Депутаты не захотели в таком виде принимать бюджет на 2023 год

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19 декабря на заседании постоянной комиссии городской думы вопрос о бюджете Каменска-Шахтинского на ближайшую трехлетку рассматривали два с половиной часа.

После долгих дискуссий и споров, в частности, о выделении субсидии для газеты  «Труд» (ООО «Редакция газеты «Труд»), о финансировании инициативных проектов и оплате исполнительных листов народные избранники приняли решение не выносить на голосование в предоставленном виде главный финансовый документ.

Подробнее в «ПИКе» от 21 декабря.

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