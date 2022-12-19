19 декабря на заседании постоянной комиссии городской думы вопрос о бюджете Каменска-Шахтинского на ближайшую трехлетку рассматривали два с половиной часа.

После долгих дискуссий и споров, в частности, о выделении субсидии для газеты «Труд» (ООО «Редакция газеты «Труд»), о финансировании инициативных проектов и оплате исполнительных листов народные избранники приняли решение не выносить на голосование в предоставленном виде главный финансовый документ.

Подробнее в «ПИКе» от 21 декабря.