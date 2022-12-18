Это следует из официального ответа властей депутату донского Заксобрания Евгению Федяеву, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.

Инициатива о запрете фейерверков возникла примерно два месяца назад. По мнению Федяева, на фоне СВО фейерверки вызывают нервную реакцию у местных жителей, а также раздражают беженцев, переживших военные действия. Свою инициативу депутат подкрепил данными опроса. В нем приняли участие 1,7 тыс. человек, 80% высказались за запрет салютов.

В правительстве же региона пояснили, что просто не могут запретить пиротехнику, потому что в указе президента России подобных полномочий не прописано.