В последний месяц у жителей Красносулинского района и Гукова стали пропадать автомобили. Позже их находили брошенными. Как оказалось, это были проделки 15-летнего уроженца Красносулинского района.

— Молодой человек ранее состоял на учете в ПДН, а накануне совершения преступлений ушел из дома и вел кочевой образ жизни. Попадая в населенные пункты, он присматривал незапертые автомобили и угонял их. Когда в транспортном средстве заканчивался бензин или он попадал в ДТП, злоумышленник бросал его, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».