В Донском регионе определены девять победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области».

В этом году в конкурсе приняли участие более 60 муниципальных служащих. В числе победителей — имена чиновников из городов, районов и поселений. Участников оценивали, изучая документы, мотивационные эссе и путем собеседования.

Имена девяти конкурсантов, занявших с первого по третье место в каждой номинации, разместили на сайте донского правительства. В ближайшее время победителям вручат специальные знаки и дипломы. Каменские чиновники в списке победителей не числятся.