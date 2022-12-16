Региональные льготники, желающие бесплатно ездить в общественном транспорте, могут подать соответствующее заявление в МФЦ с 9 января по 20 февраля 2023 года.

В ответ на заявление льготники получат электронную транспортную карту, по которой они смогут ездить в автобусах и электричках бесплатно с 1 мая 2023 г., сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

К этому времени в Ростовской области планируется оборудовать общественный транспорт системами безналичной оплаты, которая позволит вести учет поездок льготных пассажиров.

Тем, кто пожелает и в дальнейшем получать ежемесячную выплату, никуда обращаться не нужно. Выплаты продолжатся в увеличенном размере – 1050 руб.

Новым льготникам, федеральным и региональным ветеранам труда, труженикам тыла и пострадавшим от политических репрессий автоматически будет назначаться ежемесячная выплата, а заменить ее на бесплатный проезд или обратно можно будет один раз в год только до 1 октября.