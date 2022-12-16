В настоящее время все более востребованными у путешественников становятся туризм экологический и гастрономический. В первом случае люди едут за чистой природой — без химии и пластика — в отдалении от шума городов и выхлопов автомагистралей, а главное — подальше от других туристов. Во втором — ищут вкусную кухню, желая насладиться тем, что невозможно попробовать ни в каком другом месте.

Мы, каменчане, незаслуженно считаем, что за этими радостями нужно ехать в далекие земли. А вот жители Таганрога, находящегося от нас в более чем 200 км, регулярно становятся гостями эко-парка «Излучина», что в 25 км от Каменска-Шахтинского — в хуторе Самбурове.

Хутор в кратере

Как выяснили ученые, изучавшие рельеф нашей местности, несколько близлежащих к Каменску хуторов стоят не просто в низине, а в кратере от падения метеорита или кометы. В самом центре этого углубления даже осталось место, где и по сей день ничего не растет, а есть только белый песок и оплавившиеся от огромной температуры валуны.

Эко-парк «Излучина» находится в непосредственной близости от этого загадочного места и предлагает своим гостям экскурсии по неповторимому ландшафту.

Домик у реки, стоящий над самой водой.

Лесополоса до Пензы

А еще в окрестностях Самбурова берет начало гигантский по своим масштабам проект сталинских времен, который на геокартах даже видно из космоса.

Лесополоса Каменск — Пенза. Она тянется непрерывной извивающейся лентой более 600 км. Эта широчайшая линия лиственных насаждений из трех полос шириной по 60 м каждая, посаженных на расстоянии 100 м друг от друга, создавалась для улучшения климата в степной, продуваемой всеми ветрами местности. С ее помощью сдерживались ветры, уносящие с полей плодородную почву.

Теперь промежутки между этими лесополосами на многие километры засевают различными зерновыми культурами, выращивая корм для поросят свинокомплекса «Мясо из Самбурова».

Спросите, при чем тут экопарк «Излучина»? Посетителям этого парка доступна экскурсия к посевам, где они своими глазами увидят, как работает аграрная техника. Такое близкое знакомство с механизмами особенно впечатляет детей. А если учесть, что комбайны там самые современные, а некоторые из них даже уникальные, то нет смысла отказывать себе в этой возможности. Где мы, городские жители, такое увидим?

Тем более что в поле можно провести незабываемый пикник с блюдами, привезенными с кухни экопарка «Излучина». И вот о кухне хочется рассказать отдельно.

Готовая томленая свинина из настоящей русской печи.

Мясо из русской печи

Абсолютным эксклюзивом является свинина, томленая в настоящей русской печи. На Юге России это буквально единственная действующая печь. Точнее, их две, поэтому мяса в них готовят много — на любой пир. А в перспективе планируют построить еще две такие печи. Свинину берут у самбуровского свинокомплекса, где занимаются разведением именно вкусной, по характеристикам мяса, породы «канадский дюрок».

Только представьте, сначала печь разогревают на дровах в течение 5-6 часов, доводя до температуры 200°С. Затем помещают туда три свиные туши, фаршируя их, например, кашей. И оставляют закрытую печь постепенно остывать на протяжении еще 5-6 часов. Каждый час температура падает примерно на 5°С, доходя в итоге до 160-170°С. Свинина за это время приобретает просто изумительный вкус.

Каменчане уже в конце декабря смогут попробовать это великолепное блюдо. С 27 декабря готовая свинина из русской печи поступит в продажу в фирменные магазины «Мясо из Самбурова». А желающих своими глазами увидеть ту самую русскую печь и купить томленую свинину с пылу с жару будут ждать 2 и 6 января с 13.00 непосредственно в экопарке «Излучина».

Гостиничный номер «Домик на дереве».

Гостиничные номера в холме.

У реки, на дереве, в холме

Вы отдыхали в пирамиде? А в гостиничном номере, наполовину вкопанном в холм? Да, именно побывать в необычном месте приглашает экопарк «Излучина». Здесь есть и домик у реки, где буквально около стола на веранде, где вы сидите над водой, умиротворяюще журчит небольшой водопад.

Есть любимый детворой и молодежью «Дом на дереве», откуда весь экопарк видно как на ладони.

Взрослым наверняка понравится то, что разместилось в самой большой пирамиде парка: сауна, хаммам, бассейн, комната отдыха, куда легко заказать блюда из расположенного здесь же ресто-кафе. Можно часами никуда не выходить, ведь на самом верхнем ярусе еще и бильярдная.

Вся мебель в номерах сделана из дерева в его первозданном виде, с неповторимыми изгибами.

Ресто-кафе в главной пирамиде эко-парка.

Отдых круглый год

Номера, обустроенные в холме, работают круглогодично. Зимой в них тепло, а летом прохладно. Но самое неповторимое в «Излучине» — каждый предмет интерьера. Здесь все изготовлено из трех материалов: камень, металл, дерево. Причем дерево в основном используют в первозданном виде, сохраняя уникальные изгибы. От этого обстановка номеров неповторима, а по территории парка можно бродить как в музее, разглядывая каждый элемент окружающего пространства. Многие предметы уникальны, собраны по ближайшим хуторам, чтобы сохранить историю края и дать гостям возможность прикоснуться к ней.

К летнему сезону, помимо речки с песчаным пляжем, можно будет купаться в двух бассейнах. Работы по их возведению уже завершаются. А любителям рыбалки «Излучина» предлагает поездку к пруду с карпами.

В любое время года в этом уединенном месте отлично проходят торжества в банкетном зале примерно на 75 гостей. Он стоит у самой кромки реки, но комаров здесь не бывает даже в теплые летние вечера, когда слух гостей до самой темноты услаждает казачий хор или саксофонист.

Вход в экопарк «Излучина» свободный. Платным будет только посещение новых бассейнов.

Единственное ограничение в том, что нельзя привозить с собой продукты питания. Однако, поверьте, попробовав местные блюда, вы снова захотите приехать сюда именно ради них.

Банкетный зал, сделанный в виде перевернутого греческого судна.

Оставить заявку на проведение в «Излучине» мероприятия можно по телефону: 8-989-614-77-78.

Забронировать номер: 8-928-626-02-22, звоните или пишите на ватсапп

Сайт: izluchina-kamensk.ru

Адрес эко-парка: Ростовская область, Каменский район, х. Самбуров, ул. Молодежная, 1а

Адреса фирменных магазинов, где будут продавать мясо из печи:

г. Каменск, ул. Красная, павильон между домами 50 и 52

п. Южный, ул. Овражная, 40а

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