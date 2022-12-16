По прогнозам синоптиков, самыми теплыми днями декабря в Каменске будут суббота, 17 декабря, и воскресенье, 18-е.

В эти дни днем термометры покажут +9…+11 градусов тепла. В ночные часы заморозков не ожидается, температура будет колебаться от +1 до +4. Облачность переменчивая, есть вероятность осадков в виде дождя. На предстоящей неделе пасмурные дни будут сменяться солнечными. Дождей и снега не прогнозируется. Но немного похолодает. Так, с 19 по 22 декабря температура не превысит +1…+3 градуса днем и -1…-5 ночью. Возможна гололедица.