В поселке Садковском Веселовского района из колонии-поселения № 8 сбежали двое осужденных. Об этом сообщает ИА «ДОН 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН.

Осужденных сотрудники колонии-поселения не досчитались вечером 15 декабря. Известно, что одному из них 19 лет, приговорили его к семи месяцам лишения свободы за хранение наркотиков, а второму 20 лет — он отбывал двухлетний срок за кражу.

«В настоящее время сотрудниками ГУФСИН России по Ростовской области и полиции организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения и задержание осужденных», – прокомментировали в ведомстве.

Стоит отметить, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. С ее разрешения они могут передвигаться без надзора вне колонии поселения, но в пределах муниципального образования. Также могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.