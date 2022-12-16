15 декабря городской департамент ЖКХ объявил аукцион по выбору подрядчика по содержанию дорог в Каменске и в мкр. Заводском сроком на два года.

По данным, опубликованным на сайте госзакупок, стоимость контракта составляет 115 298 666,56 руб.

За эти деньги подрядная организация должна будет наводить чистоту на дорогах и тротуарах летом, чистить и обрабатывать их от наледи и снега зимой. Кроме того, в обязанности нового подрядчика будет входить ремонт дорожных знаков и ограждений, ямочный ремонт дорог, в том числе грейдирование.

Имя нового подрядчика станет известно после 23 декабря.