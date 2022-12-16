Утром 16 декабря на контейнерной площадке рядом с домом № 18а на пр. Карла Маркса рабочие регоператора ООО «Экострой-Дон» не только забирали мусор из баков, но и ликвидировали свалку.

Рабочим пришлось изрядно потрудиться. Опустошив контейнеры, они тут же вручную собирали пакеты, наваленные рядом, и бросали их опять в контейнеры, чтобы вновь загрузить мусор в машину.

Корреспонденту «ПИКа» они пояснили, что это всего лишь помощь городу в ликвидации свалочных очагов возле контейнерных площадок.

– По договору мы должны забирать мусор только из баков, а администрация города и жители обвиняют нас, что мы навалы не разгребаем, – посетовали они.

Отметим, эту контейнерную площадку обновили в марте 2021 года после того, как местные жители пожаловались на грязь и разбитые контейнеры губернатору Василию Голубеву в ходе его визита в Каменск-Шахтинский. В десятых числах декабря почти вся территория обновленной контейнерной площадки была засыпана мусором. Сообщение об этом каменчане разместили в соцсети «ВКонтакте».