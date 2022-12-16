Все проекты, реализация которых запланирована на 2023 год, должны быть завершены вовремя.

Регионам, успешно выполняющим задачи, поставленные на 2023 год, будут добавлять финансирование. Деньги возьмут из средств, предусмотренных для тех регионов, которые перенесут завершение строек на 2024 год. То есть те, кто не сможет работать оперативно, будут достраивать социальные объекты по федеральным проектам за свой счет.

Это предложение зампредседателя Правительства РФ Татьяны Голиковой поддержал президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию и нацпроектам 15 декабря.

Отметим, на данный момент пос. Глубоком Каменского района по нацпроекту «Здравоохранение» проводится капремонт здания хирургического отделения ЦРБ. Строительные работы на этом объекте контролирует лично глава администрации района Владимир Савин.