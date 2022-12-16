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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

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власть

По требованию каменской прокуратуры в хуторе Вишневецком для школьников установили остановочный павильон

По требованию каменской прокуратуры в хуторе Вишневецком для школьников установили остановочный павильон

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Недавно городская прокуратура проверяла соблюдение законодательства в сфере перевозки учеников школ. 

В результате проверки было установлено, что по маршруту движения школьного автобуса в хуторе Вишневецком отсутствовал остановочный павильон и соответствующий дорожный знак.

Главе администрации Красновского сельского поселения прокуратурой было внесено представление, а в суд направлено исковое заявление об обязании устранить нарушения. Судом исковые требования удовлетворены, остановочный пункт установлен. 

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