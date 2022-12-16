Недавно городская прокуратура проверяла соблюдение законодательства в сфере перевозки учеников школ.

В результате проверки было установлено, что по маршруту движения школьного автобуса в хуторе Вишневецком отсутствовал остановочный павильон и соответствующий дорожный знак.

Главе администрации Красновского сельского поселения прокуратурой было внесено представление, а в суд направлено исковое заявление об обязании устранить нарушения. Судом исковые требования удовлетворены, остановочный пункт установлен.