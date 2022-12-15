Запуском нового федерального телеканала для широкой семейной аудитории займутся компания «МЕДИА 1» и компания «Меркурий Контент», основанная продюсером Эдуардом Илояном. Генеральным продюсером нового канала назначен Рубен Оганесян.

«Солнце» позиционирует себя как развлекательный семейный канал, то есть вместе с детским контентом там будут сериалы и фильмы для более взрослой аудитории. Вещать канал обещает круглосуточно.

Что до Disney, то в России у него накопилась внушительная история. Впервые мультфильмы начали показывать в 90-е на «Первом канале» под рубрикой «Уолт Дисней представляет» и на РТР в «Волшебном мире Диснея». Тогда юные зрители узнали мультики «Чип и Дейл спешат на помощь», «Утиные истории», «Чудеса на виражах», «Черный плащ», «Русалочка» и «Аладдин».

В 2010 году Disney обзавелся в России собственным телеканалом. Здесь выходили уже классические ленты студии и новые работы студии.

Завершилась эпоха канала Disney рано утром 15 декабря 2022 г.