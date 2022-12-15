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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Вместо канала Disney на территории России начал вещание новый семейный развлекательный канал «Солнце»

технологии

Вместо канала Disney на территории России начал вещание новый семейный развлекательный канал «Солнце»

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Запуском нового федерального телеканала для широкой семейной аудитории займутся компания «МЕДИА 1» и компания «Меркурий Контент», основанная продюсером Эдуардом Илояном. Генеральным продюсером нового канала назначен Рубен Оганесян.

«Солнце» позиционирует себя как развлекательный семейный канал, то есть вместе с детским контентом там будут сериалы и фильмы для более взрослой аудитории. Вещать канал обещает круглосуточно.

Что до Disney, то в России у него накопилась внушительная история. Впервые мультфильмы начали показывать в 90-е на «Первом канале» под рубрикой «Уолт Дисней представляет» и на РТР в «Волшебном мире Диснея». Тогда юные зрители узнали мультики «Чип и Дейл спешат на помощь», «Утиные истории», «Чудеса на виражах», «Черный плащ», «Русалочка» и «Аладдин».

В 2010 году Disney обзавелся в России собственным телеканалом. Здесь выходили уже классические ленты студии и новые работы студии.

Завершилась эпоха канала Disney рано утром 15 декабря 2022 г.

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