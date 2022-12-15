Купля-продажа подстанций в частные руки признана недействительной.

14 декабря в Каменском районном суде состоялось заседание по поводу расторжения договоров купли-продажи двух подстанций, от которых зависит электроснабжение пяти социально важных объектов города.

Как сообщили «ПИКу» в пресс-службе Каменского районного суда, согласно решению суда электронные аукционы, а также договоры купли-продажи подстанций К-5, К-6 и участка земли под последним признаны недействительными. К данным сделкам применены положения реституции, восстановлено положение существовавшие до заключения договоров, в течение 10 дней после вступления судебного решения в силу Комитет по управлению имуществом Каменска-Шахтинского должен будет вернуть истцу деньги.

Как мы сообщали в газете «ПИК» от 14 декабря, стоимость вышеуказанных объектов составила 792 тыс. руб.