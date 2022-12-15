Он состоялся 15 декабря в парке ДК им. Гагарина при поддержке пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

В митинге приняли участие каменские студенты, учащиеся, представители местной власти и общественных организаций. Выступающие говорили о специальной военной операции на Донбассе, обращались к участникам митинга с патриотическими призывами. Самодеятельные артисты поддержали мероприятие творческими номерами на летней эстраде.