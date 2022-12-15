В российских поликлиниках и больницах будут тестировать пациентов на грипп.

Правительство России утвердило постановление о бесплатном тестировании на грипп в рамках ОМС. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято в связи с ростом заболеваемости гриппом, в том числе в сочетании с ковидом. Тестирование позволит точно диагностировать тип инфекции и назначать необходимое лечение. При этом тестирование на грипп и ОРВИ будут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний.

О необходимости тестирования всех пациентов с проявлениями ОРВИ накануне заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.