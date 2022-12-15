С 1 января 2023 года вступит в силу закон, согласно которому участники специальной военной операции (СВО), инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, лица, работающие на объектах противовоздушной обороны, будут получать бесплатное социальное обслуживание.

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в ФЗ* в части предоставления инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий и другим льготным категориям граждан права на бесплатное получение социальных услуг во всех формах соцобслуживания.

Документ коснется ветеранов и инвалидов Великой Отечественной, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, граждан, работавших на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских базах, аэродромах и других военных объектах в пределах тыловых границ действующих фронтов.

«Внесение предлагаемых изменений повысит эффективность реализации уже предусмотренных федеральным законодательством мер поддержки отдельных категорий ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов войны в части внеочередного и преимущественного права на социальное обслуживание», — отмечается в пояснительной записке.

Отметим, что по действующему законодательству бесплатное социальное обслуживание предоставляется только детям, пострадавшим в результате ЧС, и малоимущим.

*«Об основах социального обслуживания граждан в РФ»