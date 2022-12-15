15 декабря в почтовые отделения Ростовской области поступили 7500 праздничных марок с изображением елочной игрушки-избушки и символом 2023 года – зайцем в зимнем лесу.

Авторы рисунков, изображенных на почтовых марках, – победительницы Всероссийского конкурса рисунка почтовой марки и поздравительной открытки в Новому году и Рождеству Светлана Черных и Полина Митрошкина, сообщают «Аргументы и Факты».

К сожалению, в каменских отделениях почты этих марок пока нет. Об этом «ПИКу» сообщила начальник Каменского почтамта Тамара Домиловская.