Руководителям школ и прочих образовательных учреждений Ростовской области поручено приостанавливать образовательный процесс или переводить его в дистанционный формат в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20 процентов детей и более.

Карантин по гриппу введен с 15 декабря в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты на территории Ростовской области постановлением Роспотребнадзора региона. Карантин касается организаций и учреждений с круглосуточным пребыванием граждан. Также с 15 декабря вводится запрет на посещение больных в стационарах и подопечных в социальных учреждениях. В больницах и социальных организациях вводится масочный режим.