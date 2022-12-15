Эти объекты попали в пилотный проект и будут финансироваться и восстанавливаться в особом порядке. А Каменск-Шахтинский пролетел мимо.

Депутаты Заксобрания РО приняли закон, согласно которому с 1 января 2023 года на отдельных территориях объекты водоснабжения и водоотведения из муниципальной перейдут в государственную собственность Ростовской области.

Речь идет о четырех шахтерских городах и девяти муниципальных районах, в числе которых и Каменский район, а также девяти городских поселениях. Эти территории станут частью пилотного проекта, который призван разрешить имеющиеся проблемы с водоснабжением и водоотведением.

К сожалению, Каменск-Шахтинский в список территорий не попал. Вероятнее всего, потому что городская канализация в руках частника, а водопровод – в аренде.