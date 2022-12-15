ВЦИОМ* провел опрос среди молодых людей об их ценностях и приоритетах в жизни.

Так, 83% молодых россиян в возрасте 14-35 лет сегодня идентифицируют себя как граждане РФ.

76% молодежи хорошо знают историю своей страны и 73% — историю своей семьи. Плохо с историей России – у 20%, а с историей своей семьи – у 24%. Кроме того, 91% молодежи признают важность поддержания теплых отношений со всеми членами семьи.

Формальные законы и правила имеют для молодежи большее значение, чем неформальные. Большинство 14-35-летних граждан признают необходимость соблюдать требования Уголовного Кодекса и Конституции РФ, даже если они кажутся не совсем справедливыми или устаревшими — 78% и 74% соответственно.

В структуре ценностных ориентаций молодежи на первом месте ценности семейные: по 97% назвали важными здоровье членов семьи и безопасность семьи, 96% — отношения в семье; 95% — материальное положение семьи.

В топ-3 жизненных ориентиров российской молодежи сегодня – это высокий уровень благополучия (58%); жить спокойно, работая и заботясь о семье (54%) и возможность приносить пользу своему народу, обществу, активно участвуя в общественной и политической жизни (26%).

Отметим, что в опросе приняли участие 1592 респондента в возрасте от 14 до 35 лет.

*Всероссийский центр изучения общественного мнения.