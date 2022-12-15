Донские парламентарии в окончательном чтении приняли региональный бюджет на ближайшую трехлетку.

Министр финансов Лилия Федотова подчеркнула, что впервые в 2023 году собственные доходы областного бюджета перешагнут планку в 200 млрд рублей. В том числе это связано с привлечением инвестиций на территорию Ростовской области, с поддержкой бизнеса.

Расходная часть бюджета на 2023 год по сравнению с бюджетом текущего года в сопоставимых параметрах выросла на 35,6 млрд рублей. Это рост в 14%, что выше уровня инфляции. Большую часть бюджета (2/3) традиционно занимают расходы на социальную сферу – 194,6 млрд рублей.

Отметим, бюджет Каменска-Шахтинского на 2023-2025 годы планируется принять на следующей неделе.