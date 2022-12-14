В Ростовской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ и свиным гриппом А (Н1N1). В это связи Роспотребнадзор настоятельно рекомендует дончанам носить маски.

Именно маски способны стать преградой вирусу, который передается воздушно-капельным путем. Если учесть, что больной человек наиболее заразен для окружающих первые 3–4 дня болезни, то ношение масок в общественных местах – возможность избежать заражения.

В Ростовской области с 5 по 11 декабря было выявлено 63 случая заболевания свиным гриппом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В целом по области зарегистрировано более 30 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 123,8 % выше эпидпорога.

В некоторых больницах региона уже увеличили количество мест в стационарах для тяжелых больных.