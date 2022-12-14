анонс номера
Вышел из печати новый номер газеты «ПИК»!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 50-го выпуска «ПИКа» от 14 декабря 2022 года.
Читайте в номере:
- Продано. Прощаемся с гимназией Феклы Мазуренко, построенной и открытой в станице Каменской в 1871 году. 5 декабря земельный участок вместе со сгоревшей 33-й школой (бывшей женской гимназией) продан за 9 миллионов 39 тысяч рублей частной каменской компании. »2
- Трудные диалоги депутатов с чиновниками. Некоторых депутатов городской думы постигло разочарование от двухлетнего взаимодействия (а точнее, его отсутствия) с исполнительной властью Каменска. »5
- Где будет новое каменское кладбище. »7
- Дело об электричестве в суд. Решается судьба проданных трансформаторов. »4
- Виадук строят на 50 лет минимум. Строители рассказали, почему погонять хотя бы по одной полосе на отремонтированном заводском виадуке не получится. »6
- Проверку снегом прошли. На прошлой неделе небольшой снегопад проверил готовность каменчан и коммунальных служб к жизни в зимнем режиме. »3
- До парка «Лога» начал ходить автобус. »7
- Кто виноват в массовой гибели зайцев? В Ростовской области начался массовый мор зайцев. »8
- Громко не лаять и за собой уносить! С нового года при выгуле за своими Шариками и Бобиками придется убирать. А выгуливать их разрешается только в трезвом состоянии. И это еще не все новшества, касающиеся содержания домашних животных в Ростовской области. »15