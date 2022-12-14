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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Вышел из печати новый номер газеты «ПИК»!

анонс номера

Вышел из печати новый номер газеты «ПИК»!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 50-го выпуска «ПИКа» от 14 декабря 2022 года.

Читайте в номере:

  • Продано. Прощаемся с гимназией Феклы Мазуренко, построенной и открытой в станице Каменской в 1871 году. 5 декабря земельный участок вместе со сгоревшей 33-й школой (бывшей женской гимназией) продан за 9 миллионов 39 тысяч рублей частной каменской компании. »2
  • Трудные диалоги депутатов с чиновниками. Некоторых депутатов городской думы постигло разочарование от двухлетнего взаимодействия (а точнее, его отсутствия) с исполнительной властью Каменска. »5
  • Где будет новое каменское кладбище. »7
  • Дело об электричестве в суд. Решается судьба проданных трансформаторов. »4
  • Виадук строят на 50 лет минимум. Строители рассказали, почему погонять хотя бы по одной полосе на отремонтированном заводском виадуке не получится. »6
  • Проверку снегом прошли. На прошлой неделе небольшой снегопад проверил готовность каменчан и коммунальных служб к жизни в зимнем режиме. »3
  • До парка «Лога» начал ходить автобус. »7
  • Кто виноват в массовой гибели зайцев? В Ростовской области начался массовый мор зайцев. »8
  • Громко не лаять и за собой уносить! С нового года при выгуле за своими Шариками и Бобиками придется убирать. А выгуливать их разрешается только в трезвом состоянии. И это еще не все новшества, касающиеся содержания домашних животных в Ростовской области. »15

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