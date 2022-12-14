Новый, третий по счету, погост планируется разместить в районе пос. Шахта-32.

На данный момент каменский департамент ЖКХ проводит инженерно-геодезические изыскания этого участка, сообщили «ПИКу» в администрации Каменска-Шахтинского в ответ на официальный запрос.

Также из ответа администрации следует, что именно департамент ЖКХ отвечает за содержание и уборку кладбища, что за пос. Южным. В этом году на эти цели из городского бюджета было выделено 496 808 руб.

О том, какая судьба ждет территорию, где сейчас располагается кладбище домашних животных, читайте в свежем номере «ПИКа» от 14 декабря.