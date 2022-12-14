Родители одной из школ в Аксайском районе Ростовской области пожаловались на то, что их принуждают подписываться на аккаунты местных властей в соцсетях и Телеграм-каналах. Об этом рассказал Telegram-канал «Осторожно, новости».

К жалобе прилагалось фото документа из районной администрации, который предписывал всем подведомственным учреждениям, организациям и чиновникам проводить работу по увеличению количества подписчиков.

Настоятельные просьбы о подписке начали появляться в школьных чатах. В стиле «подпишитесь и отчитайтесь».

В беседе с корреспондентами 161.RU чиновники районной администрации заверили, что они, мол, пытаются нарастить соцсети, но никого не заставляют. И все только ради того, чтобы население получало «достоверную информацию из первых рук». «Но на прямой вопрос о подлинности опубликованного документа представители мэрии не ответили» — сообщает 161.RU.

Поскольку прецедент получил широкую огласку, на него отреагировали в верхах региона:

— Правительство Ростовской области не осуществляет мониторинг числа подписчиков каких бы то ни было аккаунтов и не дает указания по их увеличению, — заявил журналистам представитель Министерства региональной политики Сергей Тюрин.

Интересно, а как у нас в Каменске-Шахтинском с подпиской на новости местной власти?