О необходимости тестирования на грипп людей с симптомами ОРВИ заявила во время совещания Владимира Путина с правительством глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

Для большей выявляемости гриппа оперативным штабом было принято решение использовать схему тестирования на грипп, которая была принята для ковида.

Глава ведомства отметила, что оснащение лабораторным оборудованием хорошее, отечественных тестов достаточно.