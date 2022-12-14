5 декабря здание школы № 33 вместе с земельным участком под ней продали за 9 039 000 руб.

Новым владельцем этого объекта стало ООО «Каскад» из Каменска-Шахтинского. На данный момент проводятся работы по разборке здания и расчистке школьного двора от деревьев и мусора. Руины исторического здания бывшей женской гимназии Феклы Мазуренко доживают последние дни.

Остается добавить, что в ходе аукциона стартовая цена земли и здания школы, пострадавшей от пожара в июле прошлого года, была снижена вдвое.

Подробности читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 14 декабря.