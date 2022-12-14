Каменский районный суд признал двух жителей Ростовской области виновными в организации убийства по найму, сообщает СК по Ростовской области.

В 2020 году осужденные обратились к своему знакомому, предложив за 300 тысяч рублей убить своего товарища: тот задолжал им крупную сумму. Они передали предполагаемому исполнителю обрез карабина СКС калибра 7,62 мм с патронами к нему, а также предоставили информацию о жертве и автомобиле, на котором тот ездит. Наемник же о поступившем предложении сообщил правоохранителям. Те инсценировали убийство и передачу денег, а после с поличным задержали заказчиков.

Приговором суда оба заказчика признаны виновными. Одному, 29-летнему мужчине, назначено наказание в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима и с последующим ограничением свободы на 1 год. Второму, 27-летнему, – 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с последующим ограничением свободы на 1 год.