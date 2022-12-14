Освобождение от уплаты налога за земельные участки, расположенные на территории Каменска и не используемые в коммерческих целях, будет действовать в 2022 и 2023 годах.

Мобилизованным эта льгота будет предоставляться в беззаявительном порядке. Сведения о них будут передаваться Министерством обороны РФ в налоговую инспекцию, сообщает пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского.

А членам семей мобилизованных (супругам, несовершеннолетним детям, родителям, усыновителям) нужно будет обращаться за освобождением от уплаты земельного налога самостоятельно.

Для оформления льготы в налоговую инспекцию нужно будет предоставить: