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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске снова провожали мобилизованных
Фото из архива.

власть

Мобилизованных и членов их семей освободили от земельного налога

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Освобождение от уплаты налога за земельные участки, расположенные на территории Каменска и не используемые в коммерческих целях, будет действовать в 2022 и 2023 годах.

Мобилизованным эта льгота будет предоставляться в беззаявительном порядке. Сведения о них будут передаваться Министерством обороны РФ в налоговую инспекцию, сообщает пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского.

А членам семей мобилизованных (супругам, несовершеннолетним детям, родителям, усыновителям) нужно будет обращаться за освобождением от уплаты земельного налога самостоятельно.

Для оформления льготы в налоговую инспекцию нужно будет предоставить:

  • справку военного комиссариата о призыве гражданина на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации;
  • копию свидетельства о заключении брака (для супруги (супруга);
  • копию свидетельства о рождении ребенка, при необходимости – копию свидетельства об установлении отцовства (для несовершеннолетних детей);
  • копию свидетельства о рождении гражданина, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации (для родителей (усыновителей), копия акта об усыновлении (для усыновителей).

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