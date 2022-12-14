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Мобилизованных и членов их семей освободили от земельного налога
Освобождение от уплаты налога за земельные участки, расположенные на территории Каменска и не используемые в коммерческих целях, будет действовать в 2022 и 2023 годах.
Мобилизованным эта льгота будет предоставляться в беззаявительном порядке. Сведения о них будут передаваться Министерством обороны РФ в налоговую инспекцию, сообщает пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского.
А членам семей мобилизованных (супругам, несовершеннолетним детям, родителям, усыновителям) нужно будет обращаться за освобождением от уплаты земельного налога самостоятельно.
Для оформления льготы в налоговую инспекцию нужно будет предоставить:
- справку военного комиссариата о призыве гражданина на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации;
- копию свидетельства о заключении брака (для супруги (супруга);
- копию свидетельства о рождении ребенка, при необходимости – копию свидетельства об установлении отцовства (для несовершеннолетних детей);
- копию свидетельства о рождении гражданина, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации (для родителей (усыновителей), копия акта об усыновлении (для усыновителей).