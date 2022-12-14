В информационный центр СК России обратилась каменчанка, которая пожаловалась на ненадлежащее содержание мемориального комплекса «Парк Победы» в Каменске-Шахтинском.

Речь идет о мемориале микрорайона Лиховского.

«На территории комплекса, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, покоятся останки солдат, однако местными органами власти не принимаются меры к его сохранению. На архитектурных формах имеются трещины, обваливается штукатурка, а при реставрации парка в 2007 году уничтожена архитектурная лепнина на обелисках и фамилии солдат на памятных табличках», – приводит слова каменчанки СК.

Председатель Следственного комитета РФ А. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РО А. Хуаде провести процессуальную проверку по озвученной информации и представить подробный доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Для справки

Мемориал «Парк Победы» в мкр. Лиховском открыт 9 мая 1965 года. В 1968-м перед братской могилой установлен памятник скорбящей матери.