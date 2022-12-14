Региональное отделение Ростовской области «Опора России»* заняло первое место среди регионов России по итогам года.

С 4 по 6 декабря в Краснодарском крае прошел Совет регионов общественной организации «Опора России», на который съехались более 400 бизнесменов из 65 регионов России – от Краснодарского Края до Сахалина.

В числе участников были предприниматели из Каменска-Шахтинского Ольга Назарова-Яковлева, Евгений Яковлев, Яна и Вадим Калюжные, а также корреспондент «ПИКа».

На сегодня в муниципальных образованиях Ростовской области действуют 38 местных отделений, одно из них находится в Каменске. Его возглавляет владелец «Яков-Авто» Ольга Назарова-Яковлева.

О том, как прошла встреча предпринимателей в Сочи и какие вопросы каменскому бизнесу удалось решить без галстуков, читайте в «ПИКе» от 14 декабря.

*Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства.