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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донской бизнес опередил соратников по «Опоре»
Ростовское отделение «Опоры России» отметило свою победу в Сочи песней «Левый берег Дона». С микрофоном каменчанка Ольга Назарова-Яковлева.

бизнес

Донской бизнес опередил соратников по «Опоре»

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Региональное отделение Ростовской области «Опора России»* заняло первое место среди регионов России по итогам года.

С 4 по 6 декабря в Краснодарском крае прошел Совет регионов общественной организации «Опора России», на который съехались более 400 бизнесменов из 65 регионов России – от Краснодарского Края до Сахалина.
В числе участников были предприниматели из Каменска-Шахтинского Ольга Назарова-Яковлева, Евгений Яковлев, Яна и Вадим Калюжные, а также корреспондент «ПИКа».
На сегодня в муниципальных образованиях Ростовской области действуют 38 местных отделений, одно из них находится в Каменске. Его возглавляет владелец «Яков-Авто» Ольга Назарова-Яковлева.
О том, как прошла встреча предпринимателей в Сочи и какие вопросы каменскому бизнесу удалось решить без галстуков, читайте в «ПИКе» от 14 декабря.

*Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства.

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